Верховная Рада Украины учредила 4 июня День памяти детей, погибших в результате военных действий в Донбассе. Об этом сказано в постановлении 1 июня на сайте парламента

Дети на войне. Ангелов Донбасса стало больше © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За принятие проекта постановления проголосовали 308 депутатов. Рада рекомендует Кабинету министров, местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления разработать и утвердить планы мероприятий по чествованию на государственном и местном уровнях Дня памяти детей.

Власти Украины начали военную операцию против республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.

Ранее в эфире одного из украинских телеканалов депутат Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Галина Янченко назвала живущих в зоне конфликта в Донбассе детей «немытыми и нечесанными». Эти слова вызвали волну критики, так, представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник напомнил, что на кладбищах народных республик Донецка и Луганска похоронены 115 детей, убитых в результате действий украинской армии, а некоторые причастные к их гибели лица спокойно появляются в эфирах украинского ТВ.