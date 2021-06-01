Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что президент Владимир Зеленский может заменить главу Киевской городской госадминистрации, поскольку Виталий Кличко не справляется. Об этом 1 июня Тимошенко рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина

По его словам, мэр Киева и глава администрации Виталий Кличко не набрал хорошую команду и не решает самые насущные вопросы столицы.

«Это конфликт Кличко фактически с самим собой и с горожанами (а не с Офисом президента. — Ред.). Инфраструктура не развивается, кроме планов по застройке жилья, которые были привязаны к генплану и перевыполняются. В то же время планы по развитию инфраструктуры, развязок дорог, метро, мостов и т.п. не выполняются даже на 50%», — заявил он.

Кличко не исключил судебного иска против Зеленского © Facebook, Віталій Кличко Александре Попове. При Кличко, по словам Тимошенко, не было построено ни одной развязки и ни одной станции метро.

Он отметил, что строятся только парки, ставятся фонтаны и стелется газон, а проблемы с выросшим трафиком не решаются.

К нему лично как к персоне и легенде Украины, по словам Тимошенко, нет никаких вопросов. Однако «проблема Кличко» заключается в том, что он не смог набрать достойную команду.

Кличко совмещает должности главы Киевсовета и Киевской городской государственной администрации. Осенью 2020 года его повторно переизбрали мэром столицы.