Президент Украины Владимир Зеленский считает, что эскалация конфликта в Донбассе возможна в любой момент до конца сентября. Он заявил об этом в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung 31 мая

Эскалация в Донбассе остановилась – Зеленский © пресс-служба президента Украины сказал Зеленский.

По его мнению, существует множество военных вариантов «наступления России»: морские, со стороны Донбасса, с северных границ, так как, по данным президента, РФ и Белоруссия ведут переговоры об оборонной сделке.

Российско-белорусские учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября.

Последнее обострение конфликта в Донбассе произошло в апреле. Украина и Запад обвинили Россию в стягивании военных к украинским границам, однако, как пояснили в Кремле, РФ имеет право перемещать свои войска в пределах государственных границ на свое усмотрение.