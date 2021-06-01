«Мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения "Запад-2021". Поэтому считаю, что до этого периода ситуация очень опасна», — сказал Зеленский.
По его мнению, существует множество военных вариантов «наступления России»: морские, со стороны Донбасса, с северных границ, так как, по данным президента, РФ и Белоруссия ведут переговоры об оборонной сделке.
Российско-белорусские учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября.
Последнее обострение конфликта в Донбассе произошло в апреле. Украина и Запад обвинили Россию в стягивании военных к украинским границам, однако, как пояснили в Кремле, РФ имеет право перемещать свои войска в пределах государственных границ на свое усмотрение.