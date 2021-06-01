Рада приняла законопроект, которым запрещается распространение полиэтиленовых пакетов в магазинах, аптеках, заведениях питания и предоставления услуг. Трансляцию заседания парламента 1 июня вел телеканал «Рада»

Для адаптации к новым правилам компаниям дали девять месяцев. За несоблюдение запретов предусмотрен штраф от 1700 (около 4250 рублей) до 3400 грн (около 8500 рублей), за повторное нарушение — от 3400 до 8500 грн (около 21,2 тысячи рублей).

Закон, который поддержали 297 депутатов, запрещает распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и услуг сверхтонких пластиковых пакетов, тонких пластиковых пакетов и оксоразлагаемых (распадающихся под воздействием света и ультрафиолета — ред.) пластиковых пакетов.

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Этот запрет до 2023 года не будет распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты, а также на сверхтонкие пластиковые пакеты толщиной до 15 микрон, предназначенные для упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда.

Вместе полиэтилена депутаты предложили использовать бумажные пакеты и сумки многоразового использования.