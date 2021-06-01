Неотвратимое наказание осужденного лидера запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова обеспечит международное право, сажать самолет с ним, как это сделали власти Белоруссии в отношении Романа Протасевича, в России никто не будет, сказал глава Крыма Сергей Аксенов 1 июня

В этот день Верховный суд Крыма заочно назначил Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году, наказание в виде 6 лет колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей.

«Есть международное право, правоохранительные органы всех стран находятся в контакте. Хотя мы понимаем, что Украина — особый процесс, руководство Украины не настроено на конструктивные действия и отношения с Россией, но, на мой взгляд, справедливость восторжествует», — приводит слова Аксенова РИА Новости.

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer Роман Протасевич.

«Поймали этого Протасевича, случайно, не случайно — какая разница. Махал руками, всех призывал, не успели прилететь — он уже во всем признался. Чубаров такой же персонаж: находясь за границей, к чему-то призывает и подстрекает. Необратимость процесса восторжествует», — сказал Аксенов.

Говоря о возможности провести подобную акцию в отношении Чубарова, глава республики отметил: «Это не наш стиль».

По его словам, наказать Чубарова поможет «международное право, оно будет способствовать реализации законных решений российских судов».