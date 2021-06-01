Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила решение НАТО не приглашать на саммит Грузию и Украину с родительским поведением. Об этом она 1 июня написала в своем Telegram-канале

Накипело. Украина высказала претензии НАТО и Байдену © пресс-служба президента Украины

«Немного напоминает родительское "нечего по двору шалберничать, иди уроки делать". Жаль, не упомянул Столтенберг Минские договорённости и необходимость их выполнения Киевом. Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками», — написала Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в необходимости существования НАТО, обвинив Альянс в нежелании защищать своих членов.