Ранее стало известно, что Украину и Грузию не пригласили на саммит стран НАТО, который состоится в Брюсселе 14 июня, — на нем будут присутствовать только союзники Альянса.
«Немного напоминает родительское "нечего по двору шалберничать, иди уроки делать". Жаль, не упомянул Столтенберг Минские договорённости и необходимость их выполнения Киевом. Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками», — написала Захарова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в необходимости существования НАТО, обвинив Альянс в нежелании защищать своих членов.