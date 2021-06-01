Верховный суд Крыма заочно назначил 6 лет колонии общего режима и штраф руководителю организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефату Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году. Об этом 1 июня сообщило агентство РИА Новости

Ранее прокурор запросила для Чубарова девять лет колонии общего режима, защита попросила оправдать.

«Назначить наказание по части 1 статьи 212 УК РФ к 6 годам исправительной колонии общего режима, по части 2 статьи 280 со значком 1 к штрафу в размере 200 тысяч рублей», — объявил председательствующий судья Виктор Васильев.

Можно говорить о закате эпохи Меджлиса* в политике Украины — Умеров © РИА Новости, Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанк

Было возбуждено уголовное дело, одним из его фигурантов стал Чубаров. По версии следствия, он поручил своему соратнику Ахтему Чийгозу организовать беспорядки, чтобы сорвать сессию парламента.

Дело рассматривалось в заочном порядке, сам лидер организации с 2014 года находится на территории Украины.

*Деятельность организации запрещена в РФ.