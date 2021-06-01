Ранее прокурор запросила для Чубарова девять лет колонии общего режима, защита попросила оправдать.
«Назначить наказание по части 1 статьи 212 УК РФ к 6 годам исправительной колонии общего режима, по части 2 статьи 280 со значком 1 к штрафу в размере 200 тысяч рублей», — объявил председательствующий судья Виктор Васильев.
В 2014 году у стен крымского парламента произошли столкновения между представителями Меджлиса и партии «Русское единство». В ходе столкновений погибли два человека, около 80 пострадали.
Было возбуждено уголовное дело, одним из его фигурантов стал Чубаров. По версии следствия, он поручил своему соратнику Ахтему Чийгозу организовать беспорядки, чтобы сорвать сессию парламента.
Дело рассматривалось в заочном порядке, сам лидер организации с 2014 года находится на территории Украины.
*Деятельность организации запрещена в РФ.