Экс-глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий впервые за два месяца пришел в суд для избрания меры пресечения, однако на этот раз не пришли прокуроры. Заседание, продлившееся около восьми минут, транслировалось в YouTube 1 июня

Суд отказался принудительно доставить Тупицкого на заседание © Facebook, КСУ Сергей Вовк сообщил, что прокуроры подали ходатайство об отзыве избрания меры пресечения, так как расследование дела о подкупе свидетеля и даче недостоверных показаний завершили и передали в Подольский суд для рассмотрения по сути. Судья удовлетворил ходатайство.

Восемнадцатого мая Госбюро расследований (ГБР) завершило расследование дела, по которому Тупицкому хотели избрать меру пресечения. Следствие установило, что в 2018 году экс-глава КСУ подкупил свидетеля для ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова. В 2018-2019 годах Тупицкий якобы трижды предоставил заведомо ложные показания в интересах экс-главы ВХСУ.

Изначально прокуратура просила назначить Тупицкому залог в 45 тысяч гривен (120,5 тыс. руб.) и запретить покидать Украину. Однако с начала апреля экс-глава КСУ не приходил на заседания: сначала заболела его мама, а потом и он сам.