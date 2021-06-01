Кроме того, по его данным, Мартыненко «вымогал наличные деньги и биткоины с продавцов криптовалюты на Украине, угрожая расправой».
«В данную схему вымогательства были вовлечены и другие участники общественного совета при МВД. Как народный депутат Украины, обращаюсь в ГБР с требованием немедленно начать проверку данной информации и внесения её в ЕРДР», — написал Кива.
Также Кива обнародовал аудиозапись разговора с секретарём общественного совета МВД Александром Скрынским якобы после перечисления Мартыненко 44 биткоинов на его личный счет.