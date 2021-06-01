Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что советник министра МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко на протяжении 2020 года покрывал незаконный игорный бизнес в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом 1 июня парламентарий написал у себя в Facebook

Не то что Украина: Кива похвалил белорусскую власть за задержание Протасевича © Facebook, Илья Кива

«В данную схему вымогательства были вовлечены и другие участники общественного совета при МВД. Как народный депутат Украины, обращаюсь в ГБР с требованием немедленно начать проверку данной информации и внесения её в ЕРДР», — написал Кива.

Также Кива обнародовал аудиозапись разговора с секретарём общественного совета МВД Александром Скрынским якобы после перечисления Мартыненко 44 биткоинов на его личный счет.