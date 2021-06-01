Писатель, сценарист, автор песен

Юрий Маркович Рогоза родился 2 мая 1962 года в Киеве.

Окончил Киевский институт иностранных языков. Участвовал в работе студенческого театра. Первые произведения написал в 1981 году.

Автор слов песен популярных исполнителей СНГ. Лауреат всесоюзных конкурсов «Песня года» в 1988-1992 годах. Награжден двумя дипломами украинской «Песни года».

Автор мюзиклов «Зойкина квартира», «Любовь — книга золотая», «Собор Парижской Богоматери», «Сотворение мира».

Автор сценариев фильмов «Америкэн бой» (1991), «Репортаж», «Выкуп» и др., сериалов «День рождения Буржуя» и «Тринадцатый этаж», «Любовь.ru». Автор книг «Убить Юлю» и «Убить Юлю – 2», «Високосные города».