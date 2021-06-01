В Китае выявили первый случай заражения новым типом птичьего гриппа. Об этом 1 июня сообщило агентство Reuters

Недовакцинация и странная статистика. Почему Украина бьёт антирекорды по коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк подтвердили у 41-летнего мужчины из города Чженьцзян. Пациента госпитализировали с повышенной температурой и другими симптомами, какими именно — не уточняется.

Специалисты изучили анализы пациента и пришли к выводу, что он болен птичьим гриппом H10N3. Пока неизвестно, как мужчина мог заразиться.

Состояние пациента стабильное, он готовится к выписке. Среди тех, с кем он контактировал, заболевшие не выявлены.

В национальной комиссии здравоохранения КНР отметили, что о других случаях заражения птичьим гриппом в стране не сообщалось.