На вопрос журналиста о том, не кажется ли Зеленскому очевидным то, что Украина вступает в НАТО только для того, чтобы быстро закончить конфликт в Донбассе, и поэтому, вступив в Альянс, сразу попросит «ввести войска», украинский лидер ответил, что «это вопрос переговоров».
«Украина не хочет воевать. А если, извините, все страны НАТО боятся, что когда-нибудь на какую-то страну — члена НАТО кто-то нападает, если они боятся, что придется защищать, тогда вопрос в целом к этой конструкции. Если это так, то зачем тогда эта конструкция, которая боится защитить страну, которая является членом того или иного союза? Тогда в чем ее ценность?» — заявил он.
Кроме того, Зеленский обвинил страны — члены НАТО, которые поддерживают с Россией хорошие отношения, в том, что они якобы придают Альянсу «хрупкости».
Ранее Зеленский заявил, что намерен обсудить с американским лидером Джозефом Байденом некий план по защите территориальной целостности своей страны до того, как Украина теоретически вступит в НАТО.