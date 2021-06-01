Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в необходимости существования НАТО, обвинив Альянс в нежелании защищать своих членов. Об этом Зеленский рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое было опубликовано 31 мая

Столтенберг объяснил, почему на саммите НАТО не нашлось места Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Украина не хочет воевать. А если, извините, все страны НАТО боятся, что когда-нибудь на какую-то страну — члена НАТО кто-то нападает, если они боятся, что придется защищать, тогда вопрос в целом к этой конструкции. Если это так, то зачем тогда эта конструкция, которая боится защитить страну, которая является членом того или иного союза? Тогда в чем ее ценность?» — заявил он.

Кроме того, Зеленский обвинил страны — члены НАТО, которые поддерживают с Россией хорошие отношения, в том, что они якобы придают Альянсу «хрупкости».

Ранее Зеленский заявил, что намерен обсудить с американским лидером Джозефом Байденом некий план по защите территориальной целостности своей страны до того, как Украина теоретически вступит в НАТО.