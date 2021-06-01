Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику: автоматические винтовки, аудиоаппаратуру и многое другое. Он сказал об этом в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung 31 мая

Лавров: НАТО «накачивает» украинскую армию вооружениями © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Роберт Хабек высказался за предоставление Украине оружия в защитных целях вопреки действующему в Германии запрету на поставки оружия в горячие точки.

Зеленский выразил благодарность Хабеку, отметив, что он смог войти в положение Украины и признать, что «у нее нет флота, который защитил бы ее границы».

«Германия не оказывала нам военной помощи, однако могла бы. У ФРГ есть отличные корабли — быстроходные, торпедные и патрульные катера», — отметил украинский лидер.

Ранее Хабек подвергся жесткой критике за свое заявление об оружии для Украины. После его заявления негативно высказались все — от ХДС/ХСС и СДПГ до левых. Против выступили даже соратники Хабека, в частности, депутат Бундестага и главный эксперт зеленых по вопросам вооружений Катя Койль раскритиковала позицию лидера партии, в программе которой один из пунктов — сокращение торговли оружием.