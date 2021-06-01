«Украина может иметь план Б, когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории, это будет закреплено не в условном Будапештском меморандуме, который могут нарушать. А будут серьезные игроки — Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью… У нас есть понимание такого плана, и откровенно скажу, что я собирался говорить о таком плане с президентом Байденом, потому что это уже за пределами "нормандского формата"», — заявил украинский лидер.
На вопрос журналиста, является ли его план альтернативой тому, если Украине откажут в членстве в НАТО, Зеленский ответил, что этот план нужно осуществить до решения об Альянсе.
Свой план президент назвал «быстрой альтернативой не о геополитике, а о сохранении людей». Подробности он не раскрыл, отметив лишь, что «это вопрос диалога с большими политическими игроками».
Ранее комитет Сената США поддержал законопроект о «безопасном партнерстве с Украиной», который предусматривает увеличение военной поддержки Украины. Государственный департамент США заявил о продолжении поддержки Украины в сфере безопасности и обороны, в том числе летальными оборонительными системами.