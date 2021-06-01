Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с американским лидером Джозефом Байденом некий план по защите территориальной целостности своей страны до того, как Украина теоретически вступит в НАТО. Об этом Зеленский рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung 31 мая

Киев устал от «осторожной дипломатии»: Зеленский вновь предложил изменить «нормандский формат» © REUTERS, Gleb Garanich заявил украинский лидер.

На вопрос журналиста, является ли его план альтернативой тому, если Украине откажут в членстве в НАТО, Зеленский ответил, что этот план нужно осуществить до решения об Альянсе.

Свой план президент назвал «быстрой альтернативой не о геополитике, а о сохранении людей». Подробности он не раскрыл, отметив лишь, что «это вопрос диалога с большими политическими игроками».

Ранее комитет Сената США поддержал законопроект о «безопасном партнерстве с Украиной», который предусматривает увеличение военной поддержки Украины. Государственный департамент США заявил о продолжении поддержки Украины в сфере безопасности и обороны, в том числе летальными оборонительными системами.