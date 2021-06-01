«Хит сезона от Crazy Land Dnepr — пицца с макаронами. Как вам такое кулинарное искусство?» — написал посетитель, приложив фотографии оригинального блюда.
В комментариях пользователи предположили, что рецепт пиццы очень простой — «из того, что осталось»: «Хлеб, приправленный хлебом! Гениально!», «Вам больше повезло, в марте карбонару подали со спагетти», «А вы что, никогда не ели пирожки с вермишелью?» и др.
Также горожане посоветовали автору фотографий вспомнить о своих правах. Так, ст. 24 Конституции Украины и ст. 17 Закона Украины «О защите прав потребителей» обеспечивают клиенту право отказаться от заказа или потребовать его переделать, если он не соответствует заявленному производителем.