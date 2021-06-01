Семейный развлекательный центр Сrazy Land в Днепре подает посетителям уникальную пиццу, главным ингредиентом которой являются макароны в виде звездочек. Об этом на днях рассказали в Facebook-сообществе «Чечеловка Днепр»

«Жри, урод»: украинская пиццерия угодила в громкий скандал - фото © Alina Vernal / flickr написал посетитель, приложив фотографии оригинального блюда.

В комментариях пользователи предположили, что рецепт пиццы очень простой — «из того, что осталось»: «Хлеб, приправленный хлебом! Гениально!», «Вам больше повезло, в марте карбонару подали со спагетти», «А вы что, никогда не ели пирожки с вермишелью?» и др.

Также горожане посоветовали автору фотографий вспомнить о своих правах. Так, ст. 24 Конституции Украины и ст. 17 Закона Украины «О защите прав потребителей» обеспечивают клиенту право отказаться от заказа или потребовать его переделать, если он не соответствует заявленному производителем.