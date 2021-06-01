Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает за объединение переговоров по Крыму, Донбассу и «Северному потоку – 2» на одной площадке, которой мог бы стать «нормандский формат».
«Складывается ощущение, что Зеленский живет в параллельном мире. Ему пора признать свершившийся факт возвращения полуострова в Россию, так как тема российского статуса Крыма не будет обсуждаться с Украиной. Переговоры на этот счет исключены. Речь может идти только о налаживании приграничного сотрудничества», — сказал Гемпель.
По его словам, крымчане сделали свой выбор семь лет назад в ходе референдума.
«Киев обязан считаться с выбором крымчан, а не спекулировать на этой теме», — подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, хотя Москва подчеркивала, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».