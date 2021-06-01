«У каждого свои "блинчики" на завтрак. Всем хорошего дня!» — подписал фото президент.
Многие пользователи поддержали его стремление стать лучше, однако отдельные подписчики отметили, что на фото он излишне одет, ведь даже во время прививки от коронавируса президент показал народу куда больше.
«Зе-кубики возвращаются», «В этой стране день гарным может быть только у Владимира Зеленского», «А сколько блин весит?», «Да он пластмассовый», «А нам залы в карантин закрыл», — отреагировали подписчики.
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В начале марта, когда Зеленский вакцинировался от COVID-19, он выложил в сеть фотографию, на которой был по пояс голый. Тогда украинцы высмеяли своего президента, пошутив, что скоро можно ждать от него фото на коне.