Президент Украины Владимир Зеленский поделился на своей странице в Instagram новым снимком, где он занимается спортом. Соответствующий пост глава украинского государства сделал 1 июня

«У каждого свои "блинчики" на завтрак. Всем хорошего дня!» — подписал фото президент.

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«Зе-кубики возвращаются», «В этой стране день гарным может быть только у Владимира Зеленского», «А сколько блин весит?», «Да он пластмассовый», «А нам залы в карантин закрыл», — отреагировали подписчики.

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В начале марта, когда Зеленский вакцинировался от COVID-19, он выложил в сеть фотографию, на которой был по пояс голый. Тогда украинцы высмеяли своего президента, пошутив, что скоро можно ждать от него фото на коне.