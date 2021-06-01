«У каждого свои "блинчики" на завтрак. Всем хорошего дня!» — подписал фото президент.

«Стыд, фу»: Дырявые туфли Юлии Тимошенко взбесили соцсети
«Стыд, фу»: Дырявые туфли Юлии Тимошенко взбесили соцсети
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Многие пользователи поддержали его стремление стать лучше, однако отдельные подписчики отметили, что на фото он излишне одет, ведь даже во время прививки от коронавируса президент показал народу куда больше.

«Зе-кубики возвращаются», «В этой стране день гарным может быть только у Владимира Зеленского», «А сколько блин весит?», «Да он пластмассовый», «А нам залы в карантин закрыл», — отреагировали подписчики.

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В начале марта, когда Зеленский вакцинировался от COVID-19, он выложил в сеть фотографию, на которой был по пояс голый. Тогда украинцы высмеяли своего президента, пошутив, что скоро можно ждать от него фото на коне.