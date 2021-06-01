Более 2,1 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели более 12 тысяч человек. Об этом Минздрав страны сообщил в своем Telegram-канале 1 июня

За сутки на Украине COVID-19 подхватили 1,7 тысячи человек © REUTERS, Valentyn Ogirenko сообщении.

По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 579 человек, скончались — 163, выздоровели — 12 085. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 2 204 631 человек, выздоровели — 2 053 167, умерли — 50 699. С начала прививочной кампании привито 1 032 036 украинцев, из них полностью иммунизированы — 129 482.