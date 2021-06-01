По словам женщины, мальчик занимается спортом и достиг в нем высоких результатов. Но за свои старания в Новомосковской районной госадминистрации он получил не самый достойный подарок.
Чиновники вручили подростку скромный китайский рюкзак, большой чупа-чупс, набор жвачек и кукол «Лол» с украшениями для волос.
«Чем думали организаторы награждения, когда выбирали этот хлам? Сколько денег отмыли на данном мероприятии? Стыдно ли им было смотреть в глаза маленьким украинцам? И, наконец, как мне научить своего сына уважать страну, которая не уважает его?!» — написала женщина.
В комментариях местные жители возмутились произошедшим, назвали подарок «позорищем» и заподозрили, что чиновники «разбогатели» на этих подарках.