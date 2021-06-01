В Одессе неизвестные в масках напали на офис ЛГБТ-сообщества. Об этом 31 мая сообщается на Facebook-странице общественной организации LGBT Association LIGA

«ЛГБТ хуже российской агрессии»: радикалы и дети митингуют в Киеве - видео

«Примерно в 21:48 группа молодых людей в масках в количестве семи человек совершили нападение на офис подразделения LGBT Association LIGA в городе Одессе (Lgbtq + in Odesa), было разбито камнями два окна в помещении, которое арендуется организацией, и повреждена одну из камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот инцидент уже не первый. Так, аналогичное нападение праворадикалы совершили во время премьерного показа документального фильма под названием «Будьмо, гей! Діалоги про гідність!» («Будем, гей! Диалоги про достоинство!»), который состоялся в Киеве 27 мая, а также еще дважды 29 мая.

Речь идет, в частности, о том, что представители организации «Традиция и порядок» одновременно ворвались в помещение в Киеве и Одессе во время проведения тематического мероприятия Fem Talks «Быть или не быть феминисткой?», которое организовывала общественная организация «Инсайт».

Общественные активисты призвали правоохранителей наказать виновных.