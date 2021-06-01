Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-посла Украины в Турции Андрея Сибигу заместителем главы Офиса президента, который будет заниматься вопросами внешней политики. Об этом 1 июня сообщается на сайте Офиса президента

«На должность заместителя руководителя Офиса главы государства назначен опытный дипломат Андрей Сибига. Он сосредоточится на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

Два года Зеленского, с точки зрения Зеленского: главное из пресс-конференции © пресс-служба президента Украины

В Офисе президента появились два заместителя руководителя Офиса, которые будут ответственны за реализацию внешнеполитических решений Зеленского.

Кроме должности, которую занял Сибига, также появился пост заместителя руководителя Офиса президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Его займет Игорь Жовква.