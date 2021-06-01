«На должность заместителя руководителя Офиса главы государства назначен опытный дипломат Андрей Сибига. Он сосредоточится на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства», — говорится в сообщении.
Сибига был послом в Турции с 2016 года.
В Офисе президента появились два заместителя руководителя Офиса, которые будут ответственны за реализацию внешнеполитических решений Зеленского.
Кроме должности, которую занял Сибига, также появился пост заместителя руководителя Офиса президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Его займет Игорь Жовква.