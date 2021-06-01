«Я думаю, что "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Беларуси. Мы осуждаем самым жестким образом то, что [президент Белоруссии Александр] Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам. Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции», — подчеркнула канцлер.
Тем не менее, по ее словам, несмотря на то, что прогресс в рамках переговорного процесса идет очень тяжело, «нормандский формат» должен продолжать работать.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «нормандский формат» является лучшим решением для урегулирования ситуации в Донбассе.
«Не вижу, что мы можем сделать более полезного», — отметил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил альтернативный формат переговоров, в котором наравне с Донбассом можно было бы обсуждать Крым, «Северный поток – 2», вопросы безопасности и членство Украины в НАТО.
Тем временем страны ЕС запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций из-за инцидента с самолетом Ryanair. Двадцать третьего мая он экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам.