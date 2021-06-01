Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что «нормандский формат» не зависит от событий в Белоруссии, несмотря на то что договоренности, на основе которых идут переговоры, называются Минскими. Она заявила об этом 31 мая, передает РИА Новости

В ООН заявили о поддержке «нормандского формата» © dan-news.info Александр] Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам. Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции», — подчеркнула канцлер.

Тем не менее, по ее словам, несмотря на то, что прогресс в рамках переговорного процесса идет очень тяжело, «нормандский формат» должен продолжать работать.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «нормандский формат» является лучшим решением для урегулирования ситуации в Донбассе.

«Не вижу, что мы можем сделать более полезного», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил альтернативный формат переговоров, в котором наравне с Донбассом можно было бы обсуждать Крым, «Северный поток – 2», вопросы безопасности и членство Украины в НАТО.

Тем временем страны ЕС запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций из-за инцидента с самолетом Ryanair. Двадцать третьего мая он экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам.