Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о необходимости создания нового формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом глава государства сообщил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung 31 мая

Без России не смогут. Кулеба признал невозможность расширения «нормандского формата» © Facebook, Dmytro Kuleba отметил он.

По мнению Зеленского, участники «нормандской четверки» выбрали стратегию «осторожной дипломатии» и «боятся называть Россию стороной конфликта», что не устраивает Киев.

Одновременно украинский лидер высказал опасение, что в Донбассе ситуация обострится и что дело якобы может дойти до блицкрига и расширения территорий ЛДНР до границ Донецкой и Луганской областей Украины.

Ранее Зеленский заявил, что считает необходимым расширить число участников переговоров в «нормандском формате», подсоединив к ним США, Великобританию и Канаду.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что, несмотря на то что прогресс в рамках переговорного процесса идет очень тяжело, «нормандский формат» должен продолжать работать. Президент Франции Эммануэль Макрон также заявлял, что «нормандский формат» является лучшим решением для урегулирования ситуации в Донбассе.