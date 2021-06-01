«Там (в "нормандском формате". — Ред.) нет речи ни о Крыме, ни о трубопроводе "Северный поток – 2", ни о гарантиях безопасности. Речь там не идет о нашем членстве в НАТО или о нашем партнерстве с Альянсом», — отметил он.
По мнению Зеленского, участники «нормандской четверки» выбрали стратегию «осторожной дипломатии» и «боятся называть Россию стороной конфликта», что не устраивает Киев.
Одновременно украинский лидер высказал опасение, что в Донбассе ситуация обострится и что дело якобы может дойти до блицкрига и расширения территорий ЛДНР до границ Донецкой и Луганской областей Украины.
Ранее Зеленский заявил, что считает необходимым расширить число участников переговоров в «нормандском формате», подсоединив к ним США, Великобританию и Канаду.
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что, несмотря на то что прогресс в рамках переговорного процесса идет очень тяжело, «нормандский формат» должен продолжать работать. Президент Франции Эммануэль Макрон также заявлял, что «нормандский формат» является лучшим решением для урегулирования ситуации в Донбассе.