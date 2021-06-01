Замглавы Офиса президента Украины Юлия Свириденко избрана в наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины». Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 31 мая, текст которого обнародован на правительственном портале

Кому украинцы платят за газ: зачем в правление «Нафтогаза» ввели организатора Евромайдана © РИА Новости, Facebook / Світлана Заліщук избрана в набсовет как представитель государства сроком не более одного года.

Ранее Кабмин переизбрал пятерых членов набсовета «Нафтогаза» на срок до одного года. Скандал с набсоветом начался после того, как в конце апреля главу НАК Андрея Коболева уволили с должности из-за неудовлетворительных результатов компании по итогам 2020 года.

В набсовете назвали это манипуляцией и издевательством над корпоративным управлением. На Западе также неодобрительно отнеслись к таким изменениям в «Нафтогазе»: во время своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазе"».

На встрече с послами стран — членов G7 глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что набсовету предложено остаться в должности до проведения нового конкурса под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым главой правления компании. Тем не менее 14 мая Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден, Юлия Ковалив и Наталья Бойко, которые еще в апреле объявили о прекращении своих полномочий, вышли из состава набсовета.

Однако уже 19 мая приглашенная на заседание Споттисвуд заявила, что пять членов набсовета готовы принять предложение Кабмина и подписать контракты о работе сроком еще на один год.