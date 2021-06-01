«В саммите будут участвовать только страны — члены НАТО, потому что встреча будет короткой. Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнеров», — сказал он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутился тем, что Украину не позвали на саммит НАТО. Он подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы «политика открытых дверей не превратилась в политику кормления обещаниями», а пока все указывает на это, так как после решения Бухарестского саммита 2008 года прошло уже 13 лет, и «ни шага для выполнения этого решения не было сделано».