Саммит лидеров стран НАТО не предусматривает участия стран-партнеров, поэтому в Брюссель не приглашали представителей Украины или Грузии. Об этом генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил 31 мая перед встречей в Брюсселе

«Кормление обещаниями»: МИД возмущен тем, что Украину не позвали на саммит НАТО © Facebook, Dmytro Kuleba сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутился тем, что Украину не позвали на саммит НАТО. Он подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы «политика открытых дверей не превратилась в политику кормления обещаниями», а пока все указывает на это, так как после решения Бухарестского саммита 2008 года прошло уже 13 лет, и «ни шага для выполнения этого решения не было сделано».