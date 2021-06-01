«Единственная рекомендация, которая, по моему мнению, сделает больше всего для укрепления ВОЗ и глобальной безопасности в области здравоохранения, — это рекомендация договора о готовности к пандемии и реагированию, которая также может укрепить отношения между государствами-членами и способствовать сотрудничеству», — заявил глава ВОЗ.
Он также отметил, что агентству ООН нужно устойчивое и гибкое финансирование.
Ранее Гебреисус сообщил, что участники Всемирной ассамблеи здравоохранения достигли согласия в вопросе равного доступа к вакцинам от коронавируса, что имеет существенное значение для завершения пандемии.