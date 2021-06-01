Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус призвал как можно скорее начать глобальные переговоры по согласованию международного Договора о готовности к пандемии и реагировании на нее, передает Reuters 31 мая

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