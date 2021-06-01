Чтобы быть стройными и подтянутыми, необязательно изнурять себя жесткими диетами — достаточно ввести в рацион продукты, которые помогут сократить висцеральный жир, при этом не травмировав тело, пишет Comments.ua 31 мая

Лебеда вместо киноа: диетолог рассказала украинцам об аналогах дорогих суперфудов © Christian Witte / flickr словам врачей, скопление висцерального жира в брюшной полости увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, появления диабета второго типа и даже некоторых видов рака. Избавиться от него одними тренировками не получится, поэтому следует обратить внимание на изменение рациона.

Существуют продукты, включение которых в рацион сделает процесс похудения более эффективным:

• имбирь и содержащиеся в нем эфирные масла улучшают пищеварение и стимулируют выработку желудочного сока, что помогает организму тратить больше энергии и сжигать жировые клетки по максимуму;

• грейпфрут, как и любой цитрус, содержит много витамина С, который укрепляет иммунитет, а клетчатка улучшает обмен веществ;

• оливковое, кокосовое или льняное масло состоит из растительных жиров, участвующих в секреции гормонов, способствующих быстрому насыщению и улучшающих работу кишечника.

Также для борьбы с отложениями жира диетологи рекомендуют почаще употреблять фасоль, горошек, нут, запеченный и сладкий картофель, спаржу, цветную капусту, семена тыквы, яйца и авокадо. Эти продукты богаты калием, пребиотиками, белком и цинком, которые повышают иммунитет и способствуют быстрому насыщению.