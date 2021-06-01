«Для решения этой проблемы долгов мы сейчас готовим законопроект об урегулировании задолженности, который будет предусматривать механизмы реструктуризации, а также решение вопроса с долгами теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз"», — рассказал он.
При этом Герус заявил, что эта проблема не является настолько критичной, как ее хотят представить, и назвал некорректными данные об объеме долга потребителей в 82 миллиарда гривен (219,5 млрд руб.), озвученные в эфире.
Нардеп пояснил, что начисленные операторами газораспределительных сетей за 2015-2018 годы в результате смены правительством норм потребления суммы нельзя считать реальными долгами потребителей.
Ранее Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ввела годовые тарифы на газ с 1 мая 2021 года. Годовые тарифы, которые опубликовали газоснабжающие компании, колеблются в диапазоне от 7,88 до 13,5 гривны (от 21,25 до 36,41 руб.) за кубометр. До 1 мая кубометр газа стоил 6,99 гривны (18,85 руб.).