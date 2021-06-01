Наиболее длительный период мирной жизни в истории Европы пришелся на период холодной войны, что привело к созданию устойчивого баланса сил в мире. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Николай Злобин

Посол Украины в Германии предложил задуматься о ядерном статусе Украины © germany.mfa.gov.ua

«Большую роль сыграл ядерный баланс, который установился в 50-е годы и являлся сильным и эффективным механизмом поддержания глобального мира», — указал политолог.

До сих пор иногда спорят, кто победил в холодной войне, однако важен тот факт, что она не перешла в горячую фазу и окончилась мирно, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В 1968 году был подписан Договор о нераспространении ядерного оружия, разработанный Комитетом по разоружению ООН. Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана.