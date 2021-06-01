За время холодной войны, отметил Злобин, в мире удалось установить баланс между общественно-политическими системами США и СССР, которые ограничивали экспансию друг друга и не шли на резкую конфронтацию, понимая, чем это грозит.
«Большую роль сыграл ядерный баланс, который установился в 50-е годы и являлся сильным и эффективным механизмом поддержания глобального мира», — указал политолог.
До сих пор иногда спорят, кто победил в холодной войне, однако важен тот факт, что она не перешла в горячую фазу и окончилась мирно, заключил эксперт.
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В 1968 году был подписан Договор о нераспространении ядерного оружия, разработанный Комитетом по разоружению ООН. Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана.