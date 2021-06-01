Америку сейчас больше всего интересует сдерживание Китая, так как это определит политику США на ближайшие десятилетия. Для Белого дома худший сценарий, если между Россией и Китаем оформится стратегический союз, поэтому, возможно, будут пытаться вести такой геополитический торг, полагает политолог.
«Это (желание Байдена встретиться с Путиным. — Ред.) связано с грузом внутренних проблем Соединенных Штатов, теми геополитическими задачами, которые стоят перед Соединенными Штатами», — сказал Золотарев.
Украинский политолог подчеркнул, что в ситуации, в которой сейчас находятся США, основная задача — предложить России то, что перевесит плюсы от сближения с Китаем. Иметь двух таких геополитических противников, особенно если они объединятся в противостоянии с Белым домом, — для нынешних Соединенных Штатов это уже будет неподъемная ноша, полагает Золотарев.
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Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух держав состоится 16 июня в Женеве. Повестка первых личных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена обширна. При этом по отдельным вопросам у России и США, чьи отношения переживают сложные времена, есть реальный шанс договориться.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не надеется на перезагрузку отношений между странами, но и не приуменьшает важности встречи президентов.