Президент США Джо Байден выступил инициатором встречи с лидером России Владимиром Путиным, так как с помощью беседы с ним хочет решить внутренние проблемы США, сказал в интервью изданию Украина.ру украинский политолог Андрей Золотарев

Америку сейчас больше всего интересует сдерживание Китая, так как это определит политику США на ближайшие десятилетия. Для Белого дома худший сценарий, если между Россией и Китаем оформится стратегический союз, поэтому, возможно, будут пытаться вести такой геополитический торг, полагает политолог.

«Это (желание Байдена встретиться с Путиным. — Ред.) связано с грузом внутренних проблем Соединенных Штатов, теми геополитическими задачами, которые стоят перед Соединенными Штатами», — сказал Золотарев.

Украинский политолог подчеркнул, что в ситуации, в которой сейчас находятся США, основная задача — предложить России то, что перевесит плюсы от сближения с Китаем. Иметь двух таких геополитических противников, особенно если они объединятся в противостоянии с Белым домом, — для нынешних Соединенных Штатов это уже будет неподъемная ноша, полагает Золотарев.

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Царев объяснил, в чем Байден готов пойти на уступки РФ © Скриншот из видео Украина.ру Владимира Путина и Джо Байдена обширна. При этом по отдельным вопросам у России и США, чьи отношения переживают сложные времена, есть реальный шанс договориться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не надеется на перезагрузку отношений между странами, но и не приуменьшает важности встречи президентов.