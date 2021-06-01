За семь лет Украина очень отдалилась от России, построив другой вектор в политике, направленный на дружбу и укрепление отношений с западными «друзьями». И если раньше власти США могли опасаться, что в украинском государстве могут быть политики, желающие сотрудничать с Россией, то сейчас такое явление совершенно исключено, полагает социолог.
«Никто из современных украинских политиков не повёрнут в сторону России. Украинская власть находится в фарватере американской и британской политики», — сказал Копатько.
По словам эксперта, украинское государство следует той же повестке, что и Запад. И чем дальше, тем больше Украина отдаляется от России, предпочитая теперь иные ценности, меняя традиции и переписывая историю.
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