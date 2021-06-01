Западные страны по-прежнему продолжают действовать против России, пытаясь любым способом оказывать на нее влияние, подчеркивая важность этого в рамках своих национальных интересов, полагает социолог.
«Машина коллективного Запада по-прежнему направлена против России. Скорее всего, США планируют всеми возможными способами оказывать влияние на Россию, действуя в рамках своих национальных интересов», — заявил Копатько.
По словам эксперта, встреча Байдена и Путина не значит ровным счётом ничего с точки зрения улучшения отношений между странами, так как на сегодняшний день именно Белый дом модерируют повестку, Россия же «находится в обороне».
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Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух держав состоится 16 июня в Женеве. Повестка первых личных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена обширна. При этом по отдельным вопросам у России и США, чьи отношения переживают сложные времена, есть реальный шанс договориться.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не надеется на перезагрузку отношений между странами, но и не приуменьшает важности встречи президентов.