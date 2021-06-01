Перспектив для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном нет, так как все действия Белого дома по-прежнему сосредоточены на желании Запада доминировать над РФ и поэтому направлены против Кремля, сказал в интервью Украина.ру социолог Евгений Копатько

Западные страны по-прежнему продолжают действовать против России, пытаясь любым способом оказывать на нее влияние, подчеркивая важность этого в рамках своих национальных интересов, полагает социолог.

«Машина коллективного Запада по-прежнему направлена против России. Скорее всего, США планируют всеми возможными способами оказывать влияние на Россию, действуя в рамках своих национальных интересов», — заявил Копатько.

Байден рассказал, о чем хочет переговорить с Путиным © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

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Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух держав состоится 16 июня в Женеве. Повестка первых личных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена обширна. При этом по отдельным вопросам у России и США, чьи отношения переживают сложные времена, есть реальный шанс договориться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не надеется на перезагрузку отношений между странами, но и не приуменьшает важности встречи президентов.