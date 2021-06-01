На Украине набирает обороты сезон клубники, однако врачи рекомендуют некоторым украинцам воздержаться от лакомства. Кому следует отказаться от ягоды, сообщило издание «Типичный Херсон» 31 мая

Бьет все рекорды по цене: клубника на Украине скоро станет дефицитом? © CC0, Pixabay Аллергикам

При реакции на клубнику у аллергиков может покраснеть кожа, возникнуть зуд, тошнота, диарея, боль в животе, покалывание во рту и даже отек гортани.

Детям, беременным и кормящим мамам

Для детей употребление ягоды также опасно аллергическими проявлениями — может возникнуть насморк, покраснение глаз и слезоточивость, отек неба и горла. По этой же причине от клубники следует отказаться беременным и кормящим женщинам.

Обладателям проблем с ЖКТ и почками

В случае проблем с желудочно-кишечным трактом, особенно при обострении в виде гастрита, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, настоятельно рекомендуется отказаться от употребления клубники. Дело в том, что в этой ягоде есть щавелевая и салициловая кислота, которая может раздражать слизистую. Также чрезмерное употребление продуктов с щавелевой кислотой может привести к образованию камней в почках.

Кроме того, врачи не советуют есть клубнику на голодный желудок или сразу после основного приема пищи, чтобы избежать проблем с пищеварительной системой.