Режиссер Александр Левшин раскрыл подробности расставания артистов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, заявив, что поп-король хотел покончить с собой, а Примадонна переживала за него и плакала. Об этом 30 мая написала «Комсомольская правда»

«Жанна» на репите и летающие лифчики: Пресняков вспомнил странный концерт в Киеве © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Максимом Галкиным — не более чем мимолетная интрижка.

«Он в страданиях писал письма, рвал на себе волосы, обещал покончить с собой, уехать за границу, в падучую падал. И Алла, кстати, когда мы сидели на Истре, и Филя посылал ей письма, она читала и плакала, она за него переживала», — вспомнил режиссер.

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Брак Пугачевой с Киркоровым просуществовал с марта 1994 года по ноябрь 2005-го. Отношения с новым возлюбленным Галкиным артистка официально зарегистрировала только в конце 2011 года. Поп-король так и не женился.