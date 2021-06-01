По словам Левшина, Киркоров до последнего пытался сохранить отношения с Пугачевой, будучи уверенным, что ее новый роман с юмористом Максимом Галкиным — не более чем мимолетная интрижка.
«Он в страданиях писал письма, рвал на себе волосы, обещал покончить с собой, уехать за границу, в падучую падал. И Алла, кстати, когда мы сидели на Истре, и Филя посылал ей письма, она читала и плакала, она за него переживала», — вспомнил режиссер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СДАЛА: БЫВШАЯ ДОМРАБОТНИЦА ПУГАЧЕВОЙ РАССКАЗАЛА, КАК ПЕВИЦА ИЗМЕНЯЛА КИРКОРОВУ С ГАЛКИНЫМ.
Брак Пугачевой с Киркоровым просуществовал с марта 1994 года по ноябрь 2005-го. Отношения с новым возлюбленным Галкиным артистка официально зарегистрировала только в конце 2011 года. Поп-король так и не женился.