Американское издание New York Post выяснило, что за несколько месяцев до решения об отказе от санкций в отношении компании оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG президент США Джо Байден получил деньги от лоббиста проекта газопровода Ричарда Берта

Как говорится в публикации, решение президента идет вразрез с предвыборными обещаниями.

«Деньги от Берта не только нарушают предвыборное обязательство Байдена не принимать деньги от лоббистов, но и имеют особое значение, поскольку теперь он принимает непосредственное участие в лоббировании «Северного потока-2», — говорится в публикации.

Как уточняется, Берт пожертвовал $4 тыс. в октябре 2020-го, а в марте он потратил $10 тыс. на комитет политических действий Unite The County.

При этом у Берта заключены партнерские соглашения с пятью европейскими энергетическими компаниями — участниками проекта «Северный поток 2»: ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea. И он защищает их интересы, занимается продвижением «Северного потока 2» и консультирует по поводу санкций.

Приключения американцев на Украине: как лоббисты Burisma в генпрокуратуру ходили © Burisma Group

Например, в случае с Украиной деньги получал сын Байдена Хантер. Связь с лоббистами может объяснять неожиданное для американских элит, в особенности представителей Республиканской партии, смягчение позиций в отношении российско-европейского проекта.