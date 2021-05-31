«Я думаю, что "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Белоруссии», — подчеркнула она.
При этом Меркель, осудила «самым жестким образом» политику президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении гражданского общества и оппозиции.
Тем не менее, уточнила она, «нормандский формат» должен работать дальше, хотя прогресс в рамках этого переговорного процесса очень замедлился.
В Белоруссии на выборах президента в очередной раз в первом туре абсолютным большинством голосов победил Лукашенко. Согласно официальным данным, его соперница Светлана Тихановская набрала менее 20%.
Часть прозападной оппозиции не признала итоги голосования и устроила массовые беспорядки, которые были подавлены белорусскими силовиками.
Евросоюз поддержал организаторов беспорядков, ряд стран ЕС признал Тихановскую президентом Белоруссии.
При этом Тихановская назвала бессмысленным пересчет голосов, так как «все подтасовано» и отказалась принимать участие в повторном голосовании на гипотетических перевыборах главы белорусского государства.