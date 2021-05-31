«Нормандский формат» по урегулированию конфликта на Украине не зависит от событий в Белоруссии, хотя договоренности, на основе которых идут переговоры, и называются «минскими», сказала канцлер Германии Ангела Меркель 31 мая. Ее слова приводит «Интерфакс»

«Я думаю, что "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Белоруссии», — подчеркнула она.

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer Александра Лукашенко в отношении гражданского общества и оппозиции.

Тем не менее, уточнила она, «нормандский формат» должен работать дальше, хотя прогресс в рамках этого переговорного процесса очень замедлился.

В Белоруссии на выборах президента в очередной раз в первом туре абсолютным большинством голосов победил Лукашенко. Согласно официальным данным, его соперница Светлана Тихановская набрала менее 20%.

Что известно о службе Протасевича в «Азове»? © REUTERS, Stringer

Евросоюз поддержал организаторов беспорядков, ряд стран ЕС признал Тихановскую президентом Белоруссии.

При этом Тихановская назвала бессмысленным пересчет голосов, так как «все подтасовано» и отказалась принимать участие в повторном голосовании на гипотетических перевыборах главы белорусского государства.