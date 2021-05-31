Слежка между союзниками неприемлема, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит РИА Новости 31 мая

Так глава государства прокомментировал сообщения о слежке спецслужб Соединенных Штатов и Дании за европейскими политиками.

«Я хочу сказать, что это неприемлемо между союзниками, особенно — между союзниками и европейскими партнерами», — заявил Макрон.

Зеленский просит Макрона и Меркель свести его с Путиным, но у Европы к Украине свой интерес © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Информацию о слежке распространила германская газета Süddeutsche Zeitung. По ее данным, американское Агентство национальной безопасности (АНБ) совместно с Данией в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально — за канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также «под колпаком» оказались министр иностранных дел ФРГ, ныне занимающий пост президента Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк.

Датские спецслужбы также помогали США шпионить за ведущими политиками Норвегии, Швеции, Нидерландов и Франции.