Так глава государства прокомментировал сообщения о слежке спецслужб Соединенных Штатов и Дании за европейскими политиками.
«Я хочу сказать, что это неприемлемо между союзниками, особенно — между союзниками и европейскими партнерами», — заявил Макрон.
Он подчеркнул, что места для подозрений между союзниками быть не должно. В связи с этим Париж ожидает пояснений от партнеров из США и Дании.
Информацию о слежке распространила германская газета Süddeutsche Zeitung. По ее данным, американское Агентство национальной безопасности (АНБ) совместно с Данией в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально — за канцлером Германии Ангелой Меркель.
Также «под колпаком» оказались министр иностранных дел ФРГ, ныне занимающий пост президента Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк.
Датские спецслужбы также помогали США шпионить за ведущими политиками Норвегии, Швеции, Нидерландов и Франции.