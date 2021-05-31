Санкции Евросоюза против Белоруссии будут реализовываться целенаправленно, однако они будут носить точечный характер, сказала канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге после заседания совета министров Франции и ФРГ

«Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции», — сказала Меркель, уточнив, что они будут иметь точечный характер.

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

В ходе проверки документов был задержан находившийся на борту белорусский гражданин Роман Протасевич, который на родине обвиняется в преступлениях экстремистской направленности.

После этого Британия и страны ЕС ввели запрет на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» в своем воздушном пространстве. Также было объявлено о подготовке санкций Европейского союза в отношении Белоруссии.

Украина объявила о своем решении заблокировать авиасообщение с Белоруссией еще раньше европейцев, однако возмутилась ответными торговыми ограничениями, введенными Минском, назвав их «необоснованными и дискриминационными».