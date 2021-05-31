«Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции», — сказала Меркель, уточнив, что они будут иметь точечный характер.
23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair после предупреждения о заложенной на борту бомбе.
В ходе проверки документов был задержан находившийся на борту белорусский гражданин Роман Протасевич, который на родине обвиняется в преступлениях экстремистской направленности.
После этого Британия и страны ЕС ввели запрет на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» в своем воздушном пространстве. Также было объявлено о подготовке санкций Европейского союза в отношении Белоруссии.
Украина объявила о своем решении заблокировать авиасообщение с Белоруссией еще раньше европейцев, однако возмутилась ответными торговыми ограничениями, введенными Минском, назвав их «необоснованными и дискриминационными».