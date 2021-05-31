Анкара не может принять предложения других стран об отказе от использования в своей противовоздушной обороне передовых российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Его слова 31 мая приводит РИА Новости

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман ранее заявила, что Вашингтон предложил Анкаре альтернативу купленным у РФ системам С-400, и Турция знает, какие шаги она должна предпринять. Это далеко не первое подобное требование Соединенных Штатов.

«С-400 на 100% будут под нашим контролем. Мы направили многих техников на обучение. Российских военных в Турции не будет. Но при этом мы не можем принять предложение от другой страны о том, чтобы мы не использовали С-400», — приводит агентство слова Чавушоглу.

Санкций США не ощутили: Турция ведет переговоры с РФ по закупке второго полка С-400 © РИА Новости, Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанк

Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot.

Выдвигались угрозы отказаться от продажи Анкаре американских истребителей пятого поколения F-35 и ввести санкции.

Однако турецкие власти отказались пойти на уступки и начали вести переговоры о приобретении дополнительной партии российских ЗРК.

Это, с одной стороны, неудивительно, так как американские комплексы Patriot морально устарели и стоят дороже российских С-400, но с другой — подчеркивает независимую позицию и силу турецкого государства, отказывающегося поддаваться американскому давлению и выстраивающего собственную международную политику, отталкиваясь от своих, а не американских национальных интересов.