Заместитель госсекретаря США Венди Шерман ранее заявила, что Вашингтон предложил Анкаре альтернативу купленным у РФ системам С-400, и Турция знает, какие шаги она должна предпринять. Это далеко не первое подобное требование Соединенных Штатов.
«С-400 на 100% будут под нашим контролем. Мы направили многих техников на обучение. Российских военных в Турции не будет. Но при этом мы не можем принять предложение от другой страны о том, чтобы мы не использовали С-400», — приводит агентство слова Чавушоглу.
Поставки С-400 начались в июле 2019 года и вызвали кризис в отношениях Турции и США.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot.
Выдвигались угрозы отказаться от продажи Анкаре американских истребителей пятого поколения F-35 и ввести санкции.
Однако турецкие власти отказались пойти на уступки и начали вести переговоры о приобретении дополнительной партии российских ЗРК.
Это, с одной стороны, неудивительно, так как американские комплексы Patriot морально устарели и стоят дороже российских С-400, но с другой — подчеркивает независимую позицию и силу турецкого государства, отказывающегося поддаваться американскому давлению и выстраивающего собственную международную политику, отталкиваясь от своих, а не американских национальных интересов.