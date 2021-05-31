Четырем представителям зодиака, несмотря на ретроградный Меркурий, в июне звезды будут благоволить в финансовой сфере. Об этом 31 мая сообщает ТСН со ссылкой на прогноз астрологов

Период ретроградности Меркурия продлится с 30 мая по 23 июня. Это пророчит нарушение планов, проблемы с договоренностями и неудачи во взаимоотношениях. В это время не рекомендуется заключать брак или начинать новое дело. Также не стоит одалживать и занимать деньги.

Астролог рассказала, как ретроградный Меркурий может повлиять на встречу Путина и Зеленского © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Овнам принесет удачу и материальную выгоду подработка. В дальнейшем новое занятие, помимо денег, может помочь им найти и новое основное место работы. Однако на увеличение зарплаты на нынешнем месте работы рассчитывать не стоит.

Близнецы могут получить возможность улучшить материальное положение благодаря дополнительному заработку на нынешней работе. Это означает большую, чем раньше, нагрузку, однако прибыль от вложенных усилий позволит им отдохнуть и улучшить настроение, потратив деньги по своему усмотрению.

Стрельцов ждет карьерный рост. Минус ситуации в том, что, несмотря на повышение зарплаты, они не будут успевать тратить деньги. Возможно, из-за новых задач придется даже отложить отпуск.

Водолеям в июне предстоит подписать договоры на крупные суммы. Однако представителям этого знака нужно быть начеку: кроме обогащения, эти договоры чреваты риском потерять много денег или упустить возможную выгоду.