Депутаты от президентской партии «Слуга народа» инициировали законопроект, который должен отсрочить обязательное озвучивание фильмов на украинском языке в связи с коронавирусом и карантином. Об этом 31 мая сообщает «Общественное»

Авторами законопроекта являются депутаты Никита Потураев и Евгения Кравчук.

Изначально статья предусматривает, что «языком распространения и демонстрации фильмов на Украине является государственный язык», то есть украинский. Поэтому у владельцев телеканалов больше не будет возможности транслировать фильмы и сериалы на русском с украинскими субтитрами, что до сих пор является распространенной практикой.

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Вместе с тем на сайте Индустриального телевизионного комитета появилось заявление в поддержку отсрочки нормы об обязательном дубляже фильмов на украинский язык.

Медийщики отмечают, что карантин и связанные с ним ограничительные меры повлияли на все отрасли экономики Украины. Медиа, кино и телепроизводство, по их словам, не стали исключением. Традиционно отечественные производители прежде всего сократили инвестиции в рекламу, которая составляет значительную часть доходов большинства украинских СМИ.

Ранее бывший директор Института национальной памяти, депутат Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Вятрович заявил, что власть готовит ревизию закона о тотальной украинизации и хочет «остановить украинизацию СМИ».