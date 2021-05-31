«Папа Римский» прокатился на «Таврии» по Харькову

Канал разместил у себя фотографию с Папой Римским, сделанную в Харькове. Дело в том, что кто-то из жителей наклеил изображение понтифика на боковое стекло своей «Таврии» и припарковал автомобиль на одной из улиц города.
«Папа Римский был замечен на Салтовке, говорят, приехал посмотреть на Никольский», — говорится в публикации Telegram-канала.
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Местные жители поддержали шутку хозяина автомобиля, выдвинув свои версии, зачем глава католической церкви мог приехать в Харьков.
«Священный огонь будет зажигать», «В Никольском лимузин по акции взял», «Папа Салтовский», «Ватикан переехал», «Даже Папа побывал в Никольском, а я нет», «С божьей помощью и не такое может быть», — написали пользователи.