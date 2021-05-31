«Папа Римский» прокатился на «Таврии» по Харькову

В Харькове заметили автомобиль с Папой Римским Франциском на заднем сиденье. Такую новость 31 мая сообщил Telegram-канал «Х**вый Харьков»

«Какой-то пацанчик»: СМИ назвали имя нового пресс-секретаря Зеленского © Facebook, Сергій Грішин

«Папа Римский был замечен на Салтовке, говорят, приехал посмотреть на Никольский», — говорится в публикации Telegram-канала.

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Местные жители поддержали шутку хозяина автомобиля, выдвинув свои версии, зачем глава католической церкви мог приехать в Харьков.

«Священный огонь будет зажигать», «В Никольском лимузин по акции взял», «Папа Салтовский», «Ватикан переехал», «Даже Папа побывал в Никольском, а я нет», «С божьей помощью и не такое может быть», — написали пользователи.