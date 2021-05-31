«Какой-то пацанчик»: СМИ назвали имя нового пресс-секретаря Зеленского
«Какой-то пацанчик»: СМИ назвали имя нового пресс-секретаря Зеленского
© Facebook, Сергій Грішин
Канал разместил у себя фотографию с Папой Римским, сделанную в Харькове. Дело в том, что кто-то из жителей наклеил изображение понтифика на боковое стекло своей «Таврии» и припарковал автомобиль на одной из улиц города.

«Папа Римский был замечен на Салтовке, говорят, приехал посмотреть на Никольский», — говорится в публикации Telegram-канала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ХОТЕЛОСЬ КАК ЛУЧШЕ, ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА»: КОРОЛЕВА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УДИВИЛА ФОТОГРАФИЕЙ.

Местные жители поддержали шутку хозяина автомобиля, выдвинув свои версии, зачем глава католической церкви мог приехать в Харьков.

«Священный огонь будет зажигать», «В Никольском лимузин по акции взял», «Папа Салтовский», «Ватикан переехал», «Даже Папа побывал в Никольском, а я нет», «С божьей помощью и не такое может быть», — написали пользователи.

«Папа Римский» прокатился на «Таврии» по Харькову
© Telegram-канал «Х**вый Харьков»