В МИД России не понимают, почему посольство США рекомендует своим гражданам с истекшей российской визой покинуть Россию до 15 июня. Об этом 31 мая сказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Всем украинским нелегалам дали срок покинуть Россию до 15 июня © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк сообщение с рекомендацией американцам с истекшей российской визой покинуть страну до 15 июня. Чтобы продлить пребывание в РФ, ведомство рекомендовало гражданам США обратиться в местные офисы МВД России.

«Не очень понятно, почему такого рода сигналы американцам направляются их консульскими учреждениями. Есть известная процедура, действующая по линии наших ведомств, в том числе миграционной службы, которая в рамках МВД функционирует. И там есть определенные графики, которые должны соблюдаться», — прокомментировал представитель МИД России.

В сообщении посольства отмечается, что рекомендация связана с сокращением персонала консульской службы в связи с решением российского правительства от 23 апреля о запрете найма иностранного персонала, из-за чего в дипмиссии вынуждены сократить оказание консульских услуг на 75%.

Ранее, 15 апреля, США одновременно с введением очередного пакета санкций выслали 10 российских дипломатов. В России отреагировали зеркальной высылкой американских дипломатов. Кроме того, американским диппредставительствам в стране запретили принимать на работу граждан России и третьих стран.