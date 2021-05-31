Ранее, 30 апреля, на сайте дипмиссии США в Москве было размещено сообщение с рекомендацией американцам с истекшей российской визой покинуть страну до 15 июня. Чтобы продлить пребывание в РФ, ведомство рекомендовало гражданам США обратиться в местные офисы МВД России.
«Не очень понятно, почему такого рода сигналы американцам направляются их консульскими учреждениями. Есть известная процедура, действующая по линии наших ведомств, в том числе миграционной службы, которая в рамках МВД функционирует. И там есть определенные графики, которые должны соблюдаться», — прокомментировал представитель МИД России.
В сообщении посольства отмечается, что рекомендация связана с сокращением персонала консульской службы в связи с решением российского правительства от 23 апреля о запрете найма иностранного персонала, из-за чего в дипмиссии вынуждены сократить оказание консульских услуг на 75%.
Ранее, 15 апреля, США одновременно с введением очередного пакета санкций выслали 10 российских дипломатов. В России отреагировали зеркальной высылкой американских дипломатов. Кроме того, американским диппредставительствам в стране запретили принимать на работу граждан России и третьих стран.