Стерненко в данном деле проходил обвиняемым по трем статьям, по одной из которых (нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с применением насилия) апелляционный суд его оправдал. По двум другим статьям (незаконное владение оружием и похищение человека) суд оставил решение предыдущей инстанции в силе. При этом по статье о похищении вышел срок исковой давности. Таким образом, суд приговорил его к трем годам тюрьмы по статье за хранение оружия, но заменил наказание одним годом условно в качестве испытательного срока.
Ранее 21 мая суд заслушал позиции обвинения и защиты. Адвокаты просили суд оправдать подзащитных Стерненко и Руслана Демчука, заявляя о фальсификации фактов. Стерненко отрицал свою причастность к похищению и настаивал на политической мотивированности дела. Кроме того, он призвал суд принять беспристрастное решение и «показать справедливость».
В середине мая Одесский апелляционный суд начал рассмотрение жалоб Стерненко и Демчука на приговор Приморского райсуда, который признал их виновными в похищении жителя Лиманского района Сергея Щербича, разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия.
Суд назначил наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Обоим была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Вскоре Одесский апелляционный суд изменил ее на круглосуточный домашний арест.