Коллегия судей Одесского апелляционного суда рассмотрела жалобу радикального активиста Сергея Стерненко на приговор Приморского райсуда города, который ранее признал его виновными в похищении жителя Лиманского района Сергея Щербича. Трансляцию оглашения вердикта суда 31 мая вели украинские телеканалы

Няшный протест. Почему акция в поддержку Стерненко в этот раз была мирной © Марьяна Пецух/hromadske

Ранее 21 мая суд заслушал позиции обвинения и защиты. Адвокаты просили суд оправдать подзащитных Стерненко и Руслана Демчука, заявляя о фальсификации фактов. Стерненко отрицал свою причастность к похищению и настаивал на политической мотивированности дела. Кроме того, он призвал суд принять беспристрастное решение и «показать справедливость».

В середине мая Одесский апелляционный суд начал рассмотрение жалоб Стерненко и Демчука на приговор Приморского райсуда, который признал их виновными в похищении жителя Лиманского района Сергея Щербича, разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Суд назначил наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Обоим была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Вскоре Одесский апелляционный суд изменил ее на круглосуточный домашний арест.