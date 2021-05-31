В настоящее время Португалия является страной-председателем в Евросоюзе.
«Говорили о ситуации на Востоке Украины. Мы призвали наших европейских коллег более активно воздействовать на Киев, чтобы добиться полного выполнения Минских договоренностей. И рассчитываю, что этот сигнал был услышан и мы сможем увидеть результаты в ближайшее время», — сказал Лавров.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.