Москва призвала Евросоюз более активно воздействовать на Киев для выполнения Минских соглашений и рассчитывает, что сигнал был услышан. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после встречи с министром иностранных дел Португалии Сантушем Силвой, передает РИА Новости 31 мая

Песков прокомментировал требования Зеленского изменить Минские соглашения © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

«Говорили о ситуации на Востоке Украины. Мы призвали наших европейских коллег более активно воздействовать на Киев, чтобы добиться полного выполнения Минских договоренностей. И рассчитываю, что этот сигнал был услышан и мы сможем увидеть результаты в ближайшее время», — сказал Лавров.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.