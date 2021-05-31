Водная блокада с Крыма была снята благодаря временному водопроводу, который проложило Министерство обороны РФ, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ 31 мая, слова которого приводит телеканал «Звезда»

Министр обороны отметил, что Вооруженные силы России принимают активное участие в решении вопросов общегражданского характера.

«Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км», — сказал Шойгу.

Постпред: Крым - это лакмусовая бумажка отношения Белоруссии к России © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Ранее, в марте, в Крыму запустили водозабор на реке Бельбек, который должен был помочь решить проблему с дефицитом воды в Севастополе, а также военными строителями был создан гидротехнический комплекс за рекордное время — 115 дней.

Позже сообщалось о том, что власти Крыма собирались обратиться к правоохранительным органам и подать заявление о возбуждении уголовного дела из-за организации продовольственной, энергетической, транспортной и водной блокад полуострова со стороны Украины.