Министр обороны отметил, что Вооруженные силы России принимают активное участие в решении вопросов общегражданского характера.
«Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км», — сказал Шойгу.
Также министр обороны РФ отметил, что Вооруженные силы во время сильных морозов подвозили воду населению Крыма и помогали расчищать дороги от снега.
Ранее, в марте, в Крыму запустили водозабор на реке Бельбек, который должен был помочь решить проблему с дефицитом воды в Севастополе, а также военными строителями был создан гидротехнический комплекс за рекордное время — 115 дней.
Позже сообщалось о том, что власти Крыма собирались обратиться к правоохранительным органам и подать заявление о возбуждении уголовного дела из-за организации продовольственной, энергетической, транспортной и водной блокад полуострова со стороны Украины.