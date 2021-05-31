Министр обороны отметил, что Вооруженные силы России принимают активное участие в решении вопросов общегражданского характера.

«Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км», — сказал Шойгу.

Постпред: Крым - это лакмусовая бумажка отношения Белоруссии к России
Постпред: Крым - это лакмусовая бумажка отношения Белоруссии к России
© РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
Также министр обороны РФ отметил, что Вооруженные силы во время сильных морозов подвозили воду населению Крыма и помогали расчищать дороги от снега.

Ранее, в марте, в Крыму запустили водозабор на реке Бельбек, который должен был помочь решить проблему с дефицитом воды в Севастополе, а также военными строителями был создан гидротехнический комплекс за рекордное время — 115 дней.

Позже сообщалось о том, что власти Крыма собирались обратиться к правоохранительным органам и подать заявление о возбуждении уголовного дела из-за организации продовольственной, энергетической, транспортной и водной блокад полуострова со стороны Украины. 