Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская на сегодняшний день не посетила с визитом Киев, поскольку не получила официального приглашения от правительства Украины. Об этом сказал советник Тихановской Франак Вячорка в эфире «Громадського радио» 31 мая

Тихановская призвала к новым санкциям против Белоруссии из-за задержания Протасевича © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Мы общались с парламентом, с некоторыми фракциями в Раде, но пока не имеем официального приглашения от МИД, а чтобы этот визит имел официальный характер, нужно приглашение от правительства», — пояснил Вячорка.

Он также добавил, что оппозиция Белоруссии готова к продолжению протестной деятельности. По его словам, акции планируется возобновить в ближайшие недели или месяцы.

«Мы договорились готовить национальную забастовку, ненасильственное сопротивление, работать с разными группами, поддерживать локальные сообщества, такие как дворы», — сказал советник Тихановской.

Ранее Светлана Тихановская заявила, что считает Крым украинским, готова повторить эти слова в Киеве и ждет приглашения, но в этом вопросе она полностью зависит от украинских властей.

В 2020 году муж Тихановской блогер Сергей Тихановский выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Белоруссии. ЦИК отказал ему в регистрации, и вместо него зарегистрировалась кандидатом его жена. Оппозиция Белоруссии не согласилась с итогами выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. В стране начались протестные акции, которые жестко подавлял ОМОН.

В августе 2020 года экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала с детьми в Литву. В качестве лидера оппозиции Белоруссии ее приглашали с визитом в ряд европейских стран.

