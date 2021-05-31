Новым пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского станет Сергей Гришин. Об этом 31 мая сообщил Telegram-канал «Шептун» со ссылкой на источник в Офисе главы государства

«Ее хейтили по любому вопросу»: Офис Зеленского назвал три причины отставки Мендель © Facebook, Команда Зеленского Юлии] Мендель намордник и поводок сразу же после ее назначения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кандидатуру Гришина утвердили потому, что у него «достаточно крепкие» связи с праворадикалами, и в Офисе президента считают, что он сможет наладить с ними коммуникацию.

Гришин был шеф-редактором новостей «РБК-Украина». Сейчас он главный редактор телеканала «Исландия».

После инцидента с намордником Мендель охарактеризовала его как «какого-то пацанчика, которому дают баблишко, у которого нет никаких ценностей, нет понимания о журналистских стандартах или этике».