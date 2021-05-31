«Самое смешное, что это тот самый журналист, который подарил [бывшей пресс-секретарю Зеленского Юлии] Мендель намордник и поводок сразу же после ее назначения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что кандидатуру Гришина утвердили потому, что у него «достаточно крепкие» связи с праворадикалами, и в Офисе президента считают, что он сможет наладить с ними коммуникацию.
Гришин был шеф-редактором новостей «РБК-Украина». Сейчас он главный редактор телеканала «Исландия».
После инцидента с намордником Мендель охарактеризовала его как «какого-то пацанчика, которому дают баблишко, у которого нет никаких ценностей, нет понимания о журналистских стандартах или этике».