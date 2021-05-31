Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Президентского университета, в котором будут обучать «людей будущего». О том, как будет выглядеть учебное заведение, 31 мая сообщило издание Vesti.ua

Зеленский занялся созданием «людей будущего»: соберут в одном месте © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Сергей Шкарлет, строительство Президентского университета на территории государственного «Экспоцентра Украины» (ВДНХ) обойдется в 7,2 млрд грн.

«Территориально локация — это 16 га на ВДНХ… В целом развитие "Президентского университета" совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно», — рассказал министр.

На территории университета будет 11 кампусов: пять профильных научных, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

По словам Шкарлета, на разработку концепта, подготовку документов и строительство уйдет не менее трех лет.