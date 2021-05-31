Как заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, строительство Президентского университета на территории государственного «Экспоцентра Украины» (ВДНХ) обойдется в 7,2 млрд грн.
«Территориально локация — это 16 га на ВДНХ… В целом развитие "Президентского университета" совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно», — рассказал министр.
На территории университета будет 11 кампусов: пять профильных научных, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.
По словам Шкарлета, на разработку концепта, подготовку документов и строительство уйдет не менее трех лет.