«Светлана будет заниматься взаимодействием группы "Нафтогаз" с международными партнерами и выполнять представительскую функцию высокого уровня. К ее приоритетам будет относиться также противодействие "Северному потоку – 2"», — говорится в сообщении.
На своей странице в Facebook Залищук также объявила о назначении и приоритетах на новом месте работы.
В сентябре 2014 года Светлана Залищук баллотировалась в Верховную Раду 8-го созыва вместе с журналистами Мустафой Найемом («Громадське телебачення») и Сергеем Лещенко («Украинская правда») от партии «Блок Петра Порошенко».
В правительстве Алексея Гончарука Залищук была советником по вопросам внешней политики.
Елена Зеркаль проработала на посту советника председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» год, с 29 января 2020 года. Она покинула свой пост после увольнения из «Нафтогаза» Андрея Коболева.