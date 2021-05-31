Бывшая журналистка и депутат Верховной Рады Светлана Залищук назначена советником председателя правления по международному направлению компании «Нафтогаз» Украины. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз» на официальном сайте

«Светлана будет заниматься взаимодействием группы "Нафтогаз" с международными партнерами и выполнять представительскую функцию высокого уровня. К ее приоритетам будет относиться также противодействие "Северному потоку – 2"», — говорится в сообщении.

На своей странице в Facebook Залищук также объявила о назначении и приоритетах на новом месте работы.

«Северный поток – 2»: Байден назвал санкции контрпродуктивными, а Украина будет бороться до конца © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Светлана Залищук баллотировалась в Верховную Раду 8-го созыва вместе с журналистами Мустафой Найемом («Громадське телебачення») и Сергеем Лещенко («Украинская правда») от партии «Блок Петра Порошенко».

В правительстве Алексея Гончарука Залищук была советником по вопросам внешней политики.

Елена Зеркаль проработала на посту советника председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» год, с 29 января 2020 года. Она покинула свой пост после увольнения из «Нафтогаза» Андрея Коболева.